İnsanlık suçu işleniyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve saldırılar sürüyor. Kente dün bir kez daha havadan insani yardımlar atıldı. Kentin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda ise su sıkıntısı yaşanıyor. Filistinliler, saldırılar nedeniyle enkaza dönen bazı binaların altını kazarak buldukları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 158’inci gününde de sürüyor.

Saldırılarda ölenlerin sayısı 31 bine yaklaştı. Ateşkes görüşmelerinden ise henüz bir sonuç çıkmış değil. Bombardıman altındaki Gazzeliler ise yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deir Al Balah’ta bir eve düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda yaralan iki çocuk Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Gazze’ye dün bir kez daha havadan insani yardımlar atıldı. Filistinliler, havadan indirilen yardımlar alabilmek için Gazze kentinde bekledi.

Enkazda su arayışı

Abluka ve Gazze’de günlerdir devam eden saldırılar nedeniyle su sıkıntısı da baş gösterdi. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, saldırılar nedeniyle enkaza dönen bazı binaların altını kazarak buldukları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor.

