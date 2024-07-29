525’i sürat, 51’i alkol

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde önceki gece eş zamanlı gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında toplam bin 488 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, kahvehaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, alkollü içki satışı yapan işletmeler, bahis evleri, marketler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.

Denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları tespit edilen 2 işyeri işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında; 7 bin 854 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam bin 448 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 176 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 525’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 51’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 106’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 85’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 67’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 35’i sigortasız araç kullanmak, 52’si aracın ışık kurallarına uymamak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 517’si ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.