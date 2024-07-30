Belgeler dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi Sertifika Programına katılan öğretmenlere belgelerinin verildiği törene katıldı.

Açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, AÖA Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı, Yönetim Kurulu üyeleri ve sertifika programına katılan öğretmenler yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin ekonomik şartlarına bağlı olarak okullardaki yabancı öğrenci sayısının bir anda arttığına dikkat çekti ve oluşan sıkıntıları aşmak için kararlı adımlar atmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Yaptığı incelemeler ve gözlemler doğrultusunda, okullardaki eğitim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için radikal kararlar almaları gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, ilk olarak 3, 4 ve 5. sınıflara sertifika şartı koyduklarını hatırlattı.

Atılan bu adım için bazı eleştirilerin yapıldığını ve o dönemde bazı tartışmalara yol açtığını dile getiren Çavuşoğlu, “Bizlere birçok öneri yapıldı. Belki de önerilerin hepsi doğruydu ancak eksik bir tarafı vardı. Ülkemizin şartlarına ve imkanlarına göre bir öneri yoktu.” dedi.

Atatürk Öğretmen Akademisi ile yürüttükleri iş birliğine de değinen Çavuşoğlu, Akademiyi ayağa kaldıracak, çalıştıracak bir vizyon ortaya koyduklarına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, sertifika programına katılan tüm öğretmenleri tebrik ederek, mesleki hayatlarında başarılar diledi.

