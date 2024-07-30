Haddini aştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanına Türkiye ve KKTC’den tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceklerini belirtti. "İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini ortaya koydu.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: Akıl dışı davranışlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Kabine üyelerinden tepki

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumun gür sesi olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf edilen "yakışıksız ifadeleri" şiddetle kınadığını belirtti.

Altun: Başlarına geleceklerden kendileri sorumludur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içeren açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir" dedi.



Hesap verecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."

KKTC’den Erdoğan’a destek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden Soykırımcı İsrail’in yetkililerinin, her daim mazlumların yanında olan, insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hadlerini aşarak sataşması kabul edilemez.”

Töre: Erdoğan’a desteğimiz tam

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini kınadı.

Töre, “Bizler, Anavatanımız ve onun kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yanında yürümeye ve dünyaya haykırdığı sesine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel: Esefle kınıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, İsrail Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili sarf edilen sözleri kınadı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’de çocukları, tereddüt etmeden öldüren bir zihniyetin diplomasiden yoksun hakaretleri, nasıl bir düşünceyle karşı karşıya olduğumuzu açıkça göstermektedir” dedi.

Yisrael Katz ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve işgaline sert tepki göstererek, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirerek, “Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin” ifadelerini kullandı.