En sevilen şarkıları söyledi

Pop müziğin sevilen ismi Korhan Saygıner, 27 Temmuz Cumartesi akşamı, Girne’nin gözde mekanlarından Letafet’te gerçekleşen muhteşem bir konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Sanatçı, konserine en sevilen şarkılardan “Aklım Karıştı” ile başlayarak dinleyenlerine müzik dolu bir gece yaşatacağının sinyallerini verdi.

Konserine 90’lı yıllara damga vuran Türkçe Pop şarkılarla devam eden sanatçı, repertuarında hem hareketli hem de duygusal parçalara yer verdi.

Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Zülfü Livaneli gibi yıldız sanatçıların eserlerini başarılı bir şekilde seslendiren Saygıner, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede enerjisini bir an bile düşürmeyerek dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Saygıner’in eşsiz performansı, müzikseverler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılandı.