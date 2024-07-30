Başarılı işlere imza atıldı

Merit Otelleri’nin nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korunması hedefiyle kurduğu Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 6 yaşını doldurdu. Merkezin bu süreçte sergilediği başarılar sayesinde proje, uluslararası standartlara taşınarak, sorumluluk ve yetki alanları genişletildi.

Merit Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak Merit Crystal Cove Otel bünyesinde 6 yıldır faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile KKTC Hükümeti arasında, “nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik” iş birliği protokolünün kapsamı genişletilerek yenilendi.

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Net Holding adına Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk’un katılımıyla, 18 Temmuz 2024 tarihinde Turizm Bakanlığı’nda gerçekleşti. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin bugüne kadarki gelişimi ve tedavi oranlarındaki başarısı nedeniyle görev, yetki ve sorumluluk alanları uluslararası standartlara taşınan merkezin doğal yaşamın korunmasında üstlendiği rolü, artarak sürecek.

Tibuk: Tedavi başarımız yüzde 90

Kıyısal ve denizsel alanlarda tespit edilen yaralı deniz kaplumbağalarının Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne transferi, barınması, beslenmesi, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri KKTC Çevre Koruma Dairesi’yle birlikte yürütülmeye devam edecek. Protokol kapsamında ayrıca, Merkez ve Çevre Koruma Dairesi arasındaki iş birliğinin artırılması, kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Bugüne dek yaralı olarak 140 deniz kaplumbağasının merkeze ulaştığını belirten Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Her geçen yıl, aldığımız eğitimler ve araştırmalarımız ile bilimsel nitelikte gelişerek tedavi başarımızda yüzde 90’lık bir oranı yakaladık. Merkezimizde eğitimini, yüksek lisans ve/veya doktorasını deniz kaplumbağaları üzerine yapmış ve hala lisansüstü çalışmalarına devam eden, ayrıca teknik ve merkezin bakım işleri ile ilgilenen bir ekibimiz mevcut. Bunun yarı sıra belirli yeterlilikler kapsamında dönemlik başvuran doğa ve hayvansever gönüllülere de kapılarımızı açıyoruz.

Kurulduğu günden bu yana bilimsel ve fiziksel açıdan hızla büyüyerek ilerleyen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin (SPOT) yanı sıra, çevre il ve ilçelerde birçok balıkçı ile aktif iş birliği içerisinde gerçekleştiriyor.”

Tibuk, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarının KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile 10 Mayıs 2018’de imzalanan protokolle başladığını belirterek, kuruluştan itibaren bilimsel platformlarla eşgüdümlü olarak ilerlendiğini ve bu doğrultuda Uluslararası Deniz kaplumbağaları Cemiyeti’nin (International Sea Turtle Society-ISTS) dünya genelinde çalışan bilim insanları ile rutin görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.



