Ergün YAHAT

Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Mutluyaka ve Mormenekşe köyleri arasındaki yolun kenarı çöplüğe döndü.

Boş alana gelişi güzel dökülen çöpler ve inşaat molozları, çevre kirliliğine neden olurken, bölge sakinlerini de zor durumda bırakıyor.

Sadece atıklar değil, hayvan ölüleri de boş araziye atılıyor. Sıcak havanın etkisiyle etrafa dayanılmaz kokular yayılırken, bölge halkın durumda şikayet ediyor.

Vatandaşlar başta Gazimağusa Belediyesi ve Çevre Bakanlığı olmak üzere yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Vatandaşlar, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için gerekli temizlik ve düzenleme çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep etti.

Vatandaşlar, “Çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Boş araziyi çöp, moloz ve hayvan ölüleriyle dolduranların da tespit edilerek, gerekli cezayı almasını istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar, etkin bir ceza uygulanması halinde çevreye gelişi güzel çöp atılmasının önüne geçileceğini dile getirdi.

