Büyük israf

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), yapılan hesaplamalarda denetimsizlik sonucu 2023 yılında kayıp-kaçak su bedelinin 150 milyon TL’nin üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirterek, tarımda kullandırılacak suyun idaresi, ücretlendirilmesi ve paylaşımının yasal olarak yeniden düzenlenmesini önerdi.

Oda Başkanı Erkut Uluçam tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarımdaki ana maliyetin yüzde 50’sinden 80’ine varan oranlardaki kısmını sulama giderlerinin oluşturduğu kaydedilerek, uygun üretim koşullarına sahip ülkede birçok ürünün kısıtlı su imkânı ve üretim maliyetleri nedeniyle üretilemediği ve ithal edildiği aktarıldı.

Tarımda kullanılacak su için öneriler

Su yönetiminin mevcut ilgili yasayla kontrol edilemeyeceğinin açık olduğunun, su kullanımı ve ücretlendirilmesi konusunda acilen yapısal olarak düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun kaydedildiği açıklamada, “Tarımsal amaçla kullanılan sulama suları kazanç kapısı olarak görülmekten çıkarılmalı ve en uygun maliyetle üreticinin kullanımına verilmelidir. Aksi takdirde yakın gelecekte üreten toplum olmaktan çıkarak sadece tüketici konumuna geleceğimiz aşikârdır. ZMO olarak önerimiz şudur ki, tarımda kullandırılacak suyun idaresi, ücretlendirilmesi ve paylaşımı yasal olarak yeniden düzenlenmelidir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Tarımsal suyun yönetim ve idaresinin Bölge Sular Komitesi ve Kaymakamlıkların elinden alınarak yeni oluşturulacak ‘Tarımsal Sular Yönetim Kuruluna’ devredilmesi; tarımsal suyun kullanımı (kuyu suyu, baraj, gölet ve/veya Türkiye’den gelen su dahil) ile ilgili yasanın yeniden hazırlanması ve özellikle suyun fiyatlandırılmasında oluşabilecek maliyetlerin kalem kalem rayiç bedeller üzerinden belirlenerek olası suistimallerin ortadan kaldırılması ve tarımsal suyun kullandırılacağı alanlar ve kullanılacak su miktarlarının öncelikle ithalatı yapılan ürünlerin ikamesi ve ihracat değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesinin sağlanması” istendi.

