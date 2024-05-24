564 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gün yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 187 araç sürücüsünün 564'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 30 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin, 183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 15’i seyrüsefer ruhsatsız, 2’si kayıtsız ve 4’ü sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 240'ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, biri tehlikeli sürüş yapmaktan ve 103’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.