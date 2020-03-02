46 yıldır varız

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin 46 yıldır var olduğunu, herhangi bir anlaşmada bu gerçeğin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Tatar, “Biz iki ayrı, yan yana ve mümkünse AB çatısı altında devlet fikrini destekliyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Rum tarafında haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorunu, Maraş konusuyla ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Başbakan Tatar, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir soruya verdiği cevapta şunları ifade etti: “Mevcut gerçeklikleri göz önüne almamız gerekir. Herkes çözüm istiyor. Fakat önemli olan doğru planlamadır. Çözüm kalıcı ve sürdürülebilir olmalıdır. Adanın bu bölümünde ayrı bir halk, Kıbrıs Türk halkı vardır. Bu insanlar 46 yıldır kendi devlet çatıları altında, KKTC devletinin çatısı altında yaşamaktadır. Türkiye bizi destekliyor bununla birlikte biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Herhangi bir anlaşmanın bu gerçeklikleri göz önüne alması gerekecek. Ortak kabul edilebilir bir çözümün, iki ayrı devlet temelinde bir arada yaşamayı sağlayacağına inanıyorum.”

Maraş’ın yarısı açık

Maraş’la ilgili soruları da yanıtlayan Tatar, şunları söyledi:

“Maraş’ın yarı parçası hali hazırda açıktır. Orada şu anda Bin 200 kişiye ev sahipliği yapabilecek sosyal konutlar inşa ediliyor. Her halükarda, büyük bir bölgeden ibaret değildir. Tel örgünün kaldırılması, büyük boyutlar kazandırmamız gereken bir mesele değildir.

Mağdur insanlar olduğunu kabul ediyorum. Bu insanları, kentin eski sakinlerini dışlamıyoruz.

Uluslararası hukuk çerçeveleri içerisindeyiz. Taşınmaz Mal Komisyonu bazı kararlar alacak. Bundan dolayı, bölgenin statüsünün askeri bölgeden, vatandaşlar için erişilebilir bir KKTC yerleşim bölgesi olarak değişmesi gerekir. Statünün değişmesi ve kentin açılmasının ardından, Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarını alacak. Vakıflar İdaresinin de bazı talepleri vardır. Haklı olmaları durumunda, kullanıcılar Vakıflara (EVKAF) kira ödemeye başlayacak. Devlet de bu küçük bölgenin alt yapısını yapacak. Bazı binalar sahipleri tarafından tamir edilecek, bazıları da yeniden inşa edilmek için yıkılacak. Aynı şey oteller için de geçerlidir. İlgili mülk sahipleriyle temas içerisindeyiz.”

Köyleri ziyaret etti

Öte yandan Başbakan Tatar, Gazimağusa Suriçi ile bazı köyleri ziyaret etti. Önce UBP Gazimağusa ilçe binasına giden Tatar, tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Başbakan Tatar, şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangından ötürü duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Tatar, daha sonra Gazimağusa Suriçi’ni, ardından bazı Mesarya köylerine ziyaret etti.