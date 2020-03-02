Çözüm öncesi  fırsat doğdu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türkü’nün geleceğini sadece Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri üzerinden doğru okumanın mümkün olmadığını belirtti. Özersay, bölgedeki gelişmelerin bazı fırsatları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Bakan Özersay, “Son dönemde yaşananlar Kıbrıs Türkü’nün çözümden önce de farklı platformlarda görünür olmasını sağlamıştır” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) konuşma yaparak, Doğu Akdeniz bölgesindeki değişen konjonktür ışığında Kıbrıs’ı ve dış politikayı şekillendiren unsurları değerlendirdi.

Özersay, Doğu Akdeniz’in uluslararası ve bölgesel aktörlerin giderek güç gösterisi yaptıkları bir alana dönüşmekte olduğunu, mevcut durumun bundan 10 yıl öncesine göre şu anda çok daha farklı bir noktada olduğunu söyledi.

Özersay konuşmasında şunları ifade etti:

“İddiam şudur; Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türkü’nün geleceğini sadece Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri üzerinden doğru okumak mümkün değil. Artık bunun üzerinden okumaktan vazgeçmemiz gerekir. Bunu yapmak hem yanıltıcı hem de eksik olur. Bölgede hızla dengeler değişiyor. Bu gelişmeler bir yandan bazı tehditler ortaya çıkarırken diğer yandan da bazı fırsatları da beraberinde getiriyor. Yaşanan gelişmeler bize, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce de Doğu Akdeniz bölgesinde dikkate alınması gereken bir aktör olma fırsatı sunuyor.”

