‘Kararı gözden geçir’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’e her iki toplumun benimsemediği, bilimsel dayanağı olmayan geçiş kapılarının dördünün tek taraflı olarak kapatılması kararını yeniden gözden geçirip düzeltmesi için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, BRT ve RİK’e yaptığı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, birçok konuda elbette politik kararlar alınabileceğini ancak, ilk adımı ortak atılan ciddi bir sağlık tehdidi söz konusu olduğunda, sağlık alanında bilimsel gerçeklerden uzak politik bir kararın verilmesinin kabul edilebilir olamayacağını belirtti. Dış kaynaklı bir virüse karşı Kıbrıs’taki iki toplumu korumak için birlikte çalışmak yerine, “Böylesi tek yanlı kararlar iki toplumu dış kaynaklı bir virüsten birlikte korumak yerine, toplumları daha da ayırmış olur ve her iki toplum da bu yanlış kararı onaylamaz” dedi.

İki tarafta da vaka yok

Kıbrıs Rum tarafının 4 geçiş kapısını tek taraflı kapatma kararının uygun bir karar olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın ne güneyinde, ne kuzeyinde saptanmış herhangi bir vaka olmadığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, eğer bir karar almak gerekirse bunu İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çerçevesinde almanın doğru olacağını vurguladı.

Kıbrıs’ta corona virüse karşı birlikte mücadele edilmesi ve ortak bir şekilde hazır olunmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Bu virüs, her iki toplum için de ortak tehdittir. Bu nedenle bu tehlikeye karşı ortak hareket ederek, birlikte mücadele etmek gerekir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki toplumun da bilimsel temeli olmayan bu tek yanlı karardan memnun olmadığının ve doğru bulmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Rumlar da şikâyetçi

Rum Lider ile yaptığı telefon görüşmesinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin her an yeniden toplanabileceğini ve toplanması gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, tek yanlı kararın altında corona virüs tedbiri dışında başka gerekçeler aranacağı uyarısını yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti: “4 kapı kapatıldı ama diğer kapılara da ciddi bir yoğunluk yaratıldı. Bu 4 kapı kapatılarak, neredeyse tüm diğer kapılar da çalışmaz hale getirildi. Geçişlerde uzun kuyruklar oluşuyor ve saatlerce sıra bekleniyor. Bundan sadece Kıbrıslı Türkler değil, Kıbrıslı Rumlar da şikâyetçi.”