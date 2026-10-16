6 Kasım’da ödenecek

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla aylık ve/veya gelir alanlara bir defaya mahsus 40 bin TL ikramiye ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye, 6 Kasım 2026 itibarıyla aylık veya gelir alanlar ile bu tarihe kadar başvurarak hak sahibi olacak kişileri kapsıyor.

“Sosyal Sigortalar Dairesinden Aylık, Gelir Alanlara İkramiye Verilmesi Hakkında Yasa” kapsamında, hak sahiplerine 40 bin TL ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin gerekçesinde, ikramiye miktarı belirlenirken Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yürüttüğü fonların mali durumunun da dikkate alındığı belirtiliyor.

Düzenlemeye göre, 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık ve/veya gelir alanlar ikramiye alabilecek. Bu tarihte veya öncesinde aylık ya da gelir bağlanması için başvuruda bulunup hak sahibi olacak kişiler de uygulama kapsamında yer alacak.

İkramiyenin, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yürüttüğü fonlardan karşılanması öngörülüyor.

Birden fazla aylık alana tek ikramiye

Düzenlemede, bir kişinin birden fazla aylık veya gelir alması halinde yalnızca bir ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Ölüm aylığı alan hak sahibi eş ve/veya çocukların ise her birine ayrı ayrı 40 bin TL ikramiye verilecek.

İkramiye uygulaması, Dairenin 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanırken ödeme miktarının belirlenmesinde fonların mali durumunun gözetildiği kaydediliyor.

