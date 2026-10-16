İlk 30 dakika ücretsiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı otoparkında ilk 30 dakikalık kullanımın ücretsiz olacağı yeni düzenlemenin dünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Sivil Havacılık Dairesi’nin girişimleri doğrultusunda hazırlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun bulunan yeni tarifeye göre Ercan Havalimanı otoparkında ilk 30 dakikalık kullanım ücretsiz olacak.

Düzenlemenin, “Ercan Havalimanı'nın İşletme Haklarının Devredilmek Suretiyle Verilmesine İlişkin Yönetim ve İşletim Sözleşmesi”nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Gelen Yolcu Terminali önündeki araç yoğunluğunu gidermek adına alternatif bir çözüm olarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

