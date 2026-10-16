‘Birlikte yaşayabiliriz’

Liderlerin, Pile’de yedi yıl ardından yapılacak İki Toplumlu Barış Festivali’ne katılacak olması sadece bölge halkını değil, barış yanlısı tüm kesimleri memnun etti.

Politis gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumartesi günü gerçekleştirilecek “İki toplumlu Barış Festivaline” katılacak olması nedeniyle dikkatler Pile’ye çevrildi. Gazete; festivalin Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada saat 19.00'da yer alacağını belirtti.

Festivali organize edenlerin, iki bin kadar ziyaretçi beklediğini yazan gazete, festival kapsamında müzik, geleneksel dans gösterilerinin yer alacağını ayrıca yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağını belirtti.

Rum muhtar mutlu

Habere göre, Pile Rum Muhtarı Simos Mitidis, gazeteye yaptığı açıklamada esas amacın, iş birliği ve birlikte yaşama mesajının verilmesi olduğunu ifade etti.

İki toplumun birlikte yaşamasının mümkün olduğu mesajını vermek istediklerini ifade eden Mitidis açıklamasında, “Eğer biz Pile’de yapabiliyorsak, adanın geriye kalan bölümünde neden olmasın” dedi.

Pile’nin Kıbrıs haritasında özel bir konuma sahip olduğunu söyleyen Mitidis, 1974 sonrasında Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların birlikte yaşamaya devam ettiği ender köylerden biri olduğuna da dikkat çekti. Mitidis, köyün günlük tecrübesinin, adanın bütünü için pratik bir örnek olarak gösterebileceğinden de söz etti.

İki liderin festivale katılmasının, halkın ve basının ilgisini daha da artıracağını düşündüğünü belirten Mitidis, festivalin gerçekleştirilmesine yerel derneklerin, okul aile birliklerinin, okulların gönüllü olarak katkı sağladığını ifade etti.

Gazete, festivale, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin de aralarında bulunduğu BM yetkililerinin de katılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Pile’deki İki toplumlu Barış Festivalinin ilk kez 2015’te, en sonuncu organizasyonun ise 2019’da yapıldığını anımsattı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026, 11:25