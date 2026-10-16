İlk müdahaleyi ben yaptım

Ömer KADİROĞLU

Girne-Güzelyurt Anayolu Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 23 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 10 Ekim’de yaşamını yitiren Berin Yavuz’a çarpan 77 yaşındaki İ.B., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis tutuklu yargı talep ederken, savunma itiraz etti. Üç gün süren teminat duruşmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yargıç Mine G. Serden huzurunda üç gün süren teminat duruşmasında tanıklar dinlendi. Zanlı İ.B. de tanık kürsüsüne çıkarak yeminli şahadet verdi. Zanlı, tıp doktoru olduğunu ve 30 yıl acil serviste görev yaptığını söyledi. Lefkoşa Tren Yolu Hastanesi’nde 20 yıl çalıştığını, 2001 yılında emekli olduğunu ve İstanbul’da özel bir hastanede acil servis sorumlu hekimi olarak görev yaptığını belirten İ.B., 2019 yılında adaya kesin dönüş yaptığını kaydetti. Zanlı İ.B., kaza günü ambulans olay yerine gelene kadar Yavuz’a ilk müdahaleyi yaptığını, ambulansa sedyeyle taşınmasına yardımcı olduğunu ve ardından kendi aracıyla Girne Akçiçek Hastanesi’ne gittiğini anlattı. Hastanede görevli polise gerekli bilgileri verdiğini belirten zanlı, daha sonra kendi aracıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiğini ve tutuklandığını kaydetti. Lapta Karakolu’nda tutuklu kaldığı sırada sağlık sorunları nedeniyle polis gözetiminde hastanede müşahede altına alındığını belirten İ.B., Yavuz’un yaşamını yitirmesi halinde yeniden mahkemeye çıkarılacağını bildiğini ifade etti.

Zanlının yanı sıra ona kefil olabilecek 5 tanık daha mahkemeye dinletildi. Üç gün süren duruşmanın ardından kararını açıklayan Yargıç Mine G. Serden, İddia Makamının zanlının kaçabileceği yönündeki iddialarını ortaya koyduğunu ancak bu iddiaların ispatlanmadığını belirtti.

Teminatla serbest

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Serden, ülkeden kaçma ihtimali bulunduğuna ilişkin bulguya ulaşmadığını ifade etti. Zanlının kaza sonrasında olay yerinden ayrılmadığını, Berin Yavuz’a ilk müdahaleyi yaptığını ve polise kendisinin gittiğini belirten Serden, Yavuz’un ölüm haberini aldıktan sonra da kaçmayarak mahkemeye çıktığına dikkat çekti. Yargıç, kazayla ilgili hız tespitinin henüz yapılmadığına ve zanlıya dava tebliği gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlı İ.B.’nin davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 300 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 2’şer milyon TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.