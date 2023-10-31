6 kişi kefil oldu

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne sahte reçete sunulması ve devletin zarara uğratılmasıyla ilgili son 2 aydır yürütülen soruşturma tutuklanan ikisi de eczacı olan anne-oğul Ş.A. (K-60) ile E.A. (E-29) ve eczacı G.G. (K-26) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar için toplam 6 kefil 3 milyon TL tutarında kefalet senedine imza attı.

Mahkemede olguları aktaran müfettiş Cemali Çiftçi, 3 zanlının da 13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Lefkoşa’da bir şirket altında faaliyet gösteren iki ayrı eczanenin sahipleri Ş.A. ile E.A.’nın soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktorlar M.A. ve H.U. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 27 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında tutuklandığını, sahibi oldukları eczanelerde yapılan aramada birçok elektronik eşya ve evraka el koyduklarını söyledi.

Polis, ayrıca zanlılardan el yazı imza örneği alındığını da belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Ş.A.’nın 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 980 reçetenin bir kısmının incelendiğini, 23 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, E.A.’nın daireye gönderdiği bin 248 reçetenin de bir kısmını incelediklerini ve 31 adet sahte reçete tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ifade vermediğini ancak emare alınan reçeteler gösterilince yazdıklarını beyan ettiklerini açıkladı.

13 sahte reçete tespit edildi

Polis, Demirhan bölgesinde eczane işleten G.G.’nin de kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan soktor M.A. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının eczanesinde arama yapıldığını, elektronik eşya ve evraklara el konulduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlıdan el yazı imza örneği alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 238 adet reçetenin 688 tanesinin doktor M.A.tarafından yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının daireye gönderdiği reçetelerin bir kısmının incelendiğini, 13 tanesinin sahte çıktığını belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok evrak incelediklerini söyledi.

Soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde devam ettiğini kaydeden polis, zanlılar aleyhine “resmi evrak sahteleme, sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini” suçlarının yanı sıra “ suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasasına aykırı hareket” suçlaması da getirildiğini belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatları ise nakit ve kefil kefaletine itirazları olmadıklarını ancak müvekkillerine ıspat yükümlülüğü getirilmemesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verirken, ıspat-ı vücut etme şartı koymadı.