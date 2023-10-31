Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi pencereden attığı esnada tutuklanan Nijeryalı 33 yaşındaki Victor Attansey dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının soruşturma için gerekli olan parmak izi örneği ve telefon şifrelerini polise vermediği açıklandı.

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Adli Şube ekipleri tarafından Dumlupınar’da bulunan bir apartmanın çevresinde soruşturma yapıldığı sırada söz konusu apartmanda kalan Victor Attansey’in tasarrufunda bulundurduğu 12 paket içerisindeki yaklaşık 300 gram ağırlığındaki hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas teraziyi ikametgahın penceresinden aşağıya atıp, kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp tutuklandığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütün, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan plastik öğütücü, şeffaf naylon ve zipli çanta bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturma amaçlı zanlıdan parmak izi örneği alınmak istendiğini ancak zanlının bunu reddettiğini söyledi. Zanlının soruşturmanın aydınlatılması için polise yardımcı olmadığını, cep telefonlarının şifrelerini de vermediğini kaydeden Özder, DATA incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Polis, ele geçirilen hassas terazinin üzerinde hintkeneviri ve metamfetamin bulunduğunu, zanlıya iki tür uyuşturucudan dolayı dava getirildiğini söyledi. Polis, zanlının dava tebliğine herhangi bir cevap vermediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, öğrenci izninin 30 Eylül 2023 tarihinde bittiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, ağır ceza mahkemelerin bu tür suçlara ciddi cezalar verdiğini belirterek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.