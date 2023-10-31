Teminatı 25 bin TL

Akıncılar’da temin ettiği gümrüksüz 4 adet traktör lastiğini Aslanköy’deki iş yerine götürmeye çalışırken yakalanan Recep Gürdağ dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 25 Ekim 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeyen ithali yasaklanmış 4 adet traktör lastiğini, Akıncılar'da kullanımında bulunan kamyonete yükleyip, Aslanköy'de bulunan Recep Gürdağ Lastikçi isimli işyerine götürdüğü esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında lastikleri Akıncılar'da köyün girişinde tanımadığı bir şahıstan aldığını, lastikleri başka bir şahsa vereceğini söylediğini ancak isim telaffuz etmediğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, lastiklerin ithalinin yasak olmadığını ancak gümrüğe beyan edilmediğini, bu nedenle zanlı aleyhine gümrüksüz mal tasarrufu suçlaması getirildiğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, yargılanıncaya değin serbest kaldı.