İki kişi yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Dörtyol kavşağında meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, Sultan Mertcanoğlu isimli sürücünün anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden, ara yoldan Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna çıkması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Dörtyol Sığınmalı Yol Kavşağı önlerinde, Sultan Mertcanoğlu yönetimindeki VC 817 plakalı salon araç ile Dörtyol Kontrollü Yol Kavşağına gelip Geçitkale istikametine doğru gitmek için dikkatsizce anayola çıkış yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Melih Esmerboğa (E-20) yönetimindeki FK 559 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle VC 817 plakalı araç savrularak Dörtyol-Geçitkale Anayolu içerisinde, FK 559 plakalı araç ise yoluna devam edip trafik levhasına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan VC 817 plakalı araçtaki yolcu Uğur Derebeyli(K-43) ve FK 559 plakalı araçtaki yolcu Sevda Esmerboğa(K-44) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde önceki akşam meydana gelen trafik kazası nedeniyle alkollü bir sürücü tutuklandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail İbrahim (E-64), 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HEA 610 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde ters istikamette Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada Kent Plus Sitesi önlerine geldiğinde, o esnada sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Osman Karabacak (E-25) yönetimindeki JN 022 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu, HEA 610 plakalı araca çarpmamak için JN 022 plakalı araç sürücüsü Osman Karabacak direksiyonu ani sola kırıp aracının hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

HEA 610 plakalı aracın ise Hurmalı Çember üzerine çıkarak durduğu kaza sonucu yaralanan olmadı. Sürücü İsmail İbrahim tutuklandı.