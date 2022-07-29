Derhal tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir otelde müşteri olarak bulunan Ürdün uyruklu Taha Khaled Karaja, resepsiyon kısmında, içerisinde 4 bin 400 TL paranın bulunduğu cüzdanı çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Taha’yı kısa sürede tespit etti. Zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Kamera görüntülerinde ortaya çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlı Taha Khaled Karaja’nın 27 Temmuz 2022 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, müşteri olarak bulunduğu otelin resepsiyon kısmında, içerisinde 4 bin 400 TL bulunan cüzdanı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikâyet üzerine otelin güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini ve Taha Khaled Karaja’nın tespit edildiğini bildirdi.

7 sabıkası var

Paranın zanlının tasarrufunda bulunduğunu açıklayan polis, soruşturma amaçlı gözaltına alındığını söyledi. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 7 ayrı sabıkası bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlı Taha Khaled Karaja’nın, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.