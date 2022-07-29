Sürdürülebilir ekonomi şart

KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı dün yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasının kırmızıçizgileri olduğunu belirtti.

Başçeri, bunun için sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaparak, KKTC ile birlikte kamu yatırımları, bütçe açığı ve KKTC’deki iş insanlarının, Türkiye’deki iş olanaklarından yararlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Concorde Otel’de yapılan toplantıda ilk konuşmayı Ekonomik Örgütler Platformu adına Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptı.

Kamacıoğlu, ülkede güç birliği sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, ekonomiye dayalı bir gelişim için ihracatın şart olduğunu belirtti. Kamacıoğlu, bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, bu toplantıda ekonomiye katkı sağlayacak adımlar atılmasını diledi.

Amcaoğlu: Planlama yapmak yetmez

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyanın içinde bulunduğu süreçte yeni ekonomik şartların oluşması için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, hem ülkede, hem de dünyadaki emtia fiyatları ve kur hareketliliği düşünüldüğünde bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, her ülkenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesi gerektiğine de işaret ederek, pandemi sürecinde yaşananların da bunu desteklediğini anlattı.

“Planlama yapmak yetmez, finansmanı da düşünmek lazımdır” diyen Bakan Amcaoğlu, yeni hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nda, ülke üretiminin çeşitlenmesi için düzenlemeler yapılmasının da ayrıca önem taşıdığını söyledi.

Başçeri: İnsan hareketliliği yeniden başladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasının kırmızıçizgileri olduğunu belirtti.

Başçeri, bunun için sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaparak, KKTC ile birlikte kamu yatırımları, bütçe açığı ve KKTC’deki iş insanlarının, Türkiye’deki iş olanaklarından yararlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin konuşulacak çok söz olduğunu kaydeden Başçeri, insan hareketliliğinin yeniden başladığını, turizm ve yükseköğrenimdeki rakamların 2020 yılındaki oranlara dönmeye başladığını dile getirdi.

2010 yılında KKTC vatandaşları hariç hava ve deniz limanlarında yıllık giriş toplamının 800 bin, 2020’de 1.7 milyon, 2022’nin ilk altı ayında ise 556 bin olduğuna işaret eden Başçeri, kaynak ve finansmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Başçeri, Eximbank kredilerine KKTC’den ulaşılabilmesinin ve hacminin artmasının, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında 10-11 Haziran’da yapılan 1’inci Gözden Geçirme toplantısında gündeme geldiğini ifade etti.

Üstel: Üretim sektörü nefes alacak

Toplantıda son konuşmayı yapan Başbakan Ünal Üstel de, 2020’deki Covid-19 salgını, buna bağlı ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve son olarak da Rusya – Ukrayna savaşına bağlı olarak KKTC ekonomisinin her gün küçülmeye başladığını söyledi.

Bu küçülmeyi durdurmak için düşük faiz destekli kredi paketleriyle, üretimde söz sahibi olan kesimlerin nefes almasını sağladıklarını vurgulayarak, bu kapsamda 600 civarı işyerine yaklaşık 1 buçuk milyar civarında bir finansman sağlandığını belirtti.

Piyasanın daha da hareketlenmesi için, dün yeni bir eylem planı daha açıkladıklarını anımsatan Başbakan Üstel, küçük işletmeler için 140 milyonluk kredi fonu ve işletmelere de 6 ay ödemesiz düşük faizli krediler sağlanacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri ile Türkiye Eximbank yetkilileri arasında toplantılara geçildi.



Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 10:05