6 milyonu aştı

İtfaiye Müdürlüğü, 13–19 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre ülke genelinde söz konusu bir haftalık sürede 10 yangın meydana gelirken, 20 de özel servis olayı kayıtlara geçti.

Yangınlar sonucunda toplam 6 milyon 41 bin TL’lik maddi zarar oluştuğu bildirildi. Yangınların muhtemel nedenleri arasında kısa devre, elektrik tesisatlarında aşırı ısınma, fritöz içerisinde unutulan yağın alev alması, yakıt sızıntısı ve mum kullanımına bağlı ihmaller yer aldı.

Bölgelere göre yangınların dağılımı Lefkoşa’da 4, Gazimağusa’da 3, Gemikonağı’nda 2 ve Girne’de 1 olarak açıklandı.

Aynı dönemde meydana gelen 20 özel servis olayının ise yangına karşı tedbir alma, mahsur kalma ve kurtarma vakalarından oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda ağaçta, asansörde, araç motor bölümünde ve çeşitli alanlarda mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı, ayrıca kuyuda mahsur kalan bir koyunun da itfaiye ekiplerince çıkarıldığı kaydedildi. Trafik kazalarında sıkışan kişilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden bazı kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlanması da özel servis kapsamında yer aldı.

Özel servis olaylarının bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa’da 9, Girne’de 4, İskele’de 3, Gazimağusa’da 2, Güzelyurt ve Dipkarpaz’da ise 1’er olay şeklinde açıklandı.

