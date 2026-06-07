Ürünler heba oldu

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu Mutluyaka kavşağı mevkiindeki bir arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ile kuru otlar ve adet akasya ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir’de bir arazide, elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas edip çıkan kıvılcımların otlar üzerine düşerek tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kuru otlar, 4 metre uzunluğundaki sulama hortumları, su motorunun plastik aksamları ile hurda durumdaki salon aracın sağ arka kapısı ve lastiği yanarak zarar gördü.

Büyükkonuk’ta bir arazide, R.E.(E-52) kullanımındaki biçer döver araç ile arpa hasadı yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu biçer döver araç ile arazi içerisindeki elektrik direğinin gergi teline çarparak direğin kırılmasına ve kabloların birbirine temas edip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmesine sebep oldu.

Yangına, polis, itfaiye ile Sivil Savunma ekipleri ve köy sakinlerine ait traktörler ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu, toplam 9 dönüm biçilmiş arpa, 21 dönüm biçilmemiş arpa ve buğday, 2 adet zeytin ağacı, 27 adet badem ağacı, 100 adet kare balya ve 10 adet plastik su borusu yanarak zarar gördü.

R.E. tutuklandı.

