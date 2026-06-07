Örnek olmalı

Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Koruma Dairesi öncülüğünde çeşitli bölgelerde çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlendi. Kalkanlı, Yeniboğaziçi ve Girne’de gerçekleştirilen temizlik ve farkındalık faaliyetlerinde kurumlar, öğrenciler ve gönüllüler bir araya gelerek doğal alanların korunmasına katkı sağladı. Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte atıkları toplayarak çevrenin temiz tutulmasına katkıda bulundu.

Etkinlik sırasında öğrencilere çevre temizliğinin önemi, geri dönüşüm ve doğanın korunmasına ilişkin bilgiler verildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin desteğiyle Kalkanlı Zeytin Ağaçlarını Koruma Birliği tarafından “Kalkanlı Zeytin Ağaçları Yaşıyor, Birlikte Temizleyelim” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Kalkanlı bölgesinde bulunan tarihi zeytin ağaçlarının yer aldığı alanda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde gönüllüler bir araya gelerek bölgedeki atıkları topladı.

Çevre Koruma Dairesi’nin destek verdiği bir diğer etkinlik ise Yeniboğaziçi Bediz Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencileri ile Temiz Ada Grubu üyelerinin katıldığı etkinlikte çevre temizliği yapılarak doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Katılımcılar, çevre temizliği çalışmalarıyla hem doğaya katkı sağladı hem de çevre duyarlılığının yaygınlaştırılmasına destek oldu.