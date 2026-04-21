Suçuna suç eklendi

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aranan B.R. ile arkadaşı U.Ö. uyuşturucuyla yakalandı. Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı B.R.’nin eşini darp ettiği, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gönyeli’de araç içerisinde arkadaşıyla birlikte tespit edildiği açıklandı. Zanlıların tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, B.R.’nin 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli’deki evinde eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında kadının boğazını sıkarak yatağa yatırıp, yanağına, burnuna ve başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli’de 101 plakalı aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan U.Ö. işe B.R.’nin huzurunda gerçekleştirilen aramada bir tanesi ucu yanık olmak üzere 2 adet elle sarılmış, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, 17 Nisan’da B.R.’nin ikametgâhında gerçekleştirilen aramada yatak odasında ütü masası üzerinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı U.Ö.’nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeleri kimden temin ettiği ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, ele geçirilen ve analize gönderilen maddelerle ilgili raporun da beklendiğini belirterek 4 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.

