Hasret sona erdi

Trabzon'un Maçka ilçesinden Kuzey Kıbrıs’a 46 yıl önce gelin gelen Ayşe Karadağ, annesiyle 30 yılın ardından bir araya geldi.

Evlendikten sonra eşiyle KKTC'ye yerleşen Karadağ, çeşitli nedenlerle memleketine ziyarete gidemedi.

Yaklaşık 8 yıl önce felç geçiren Karadağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan, Güzelyurt ilçesindeki Kalkanlı Yaşam Evi'ne yerleştirildi.

Yürüme engelli 64 yaşındaki Karadağ, en son 30 yıl önce gördüğü annesi ile 9 kardeşine duyduğu özlemin sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

Karadağ, Yaşam Evi İdari Sorumlusu Mert Metinkal'ın girişimleri sonucunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi ve Güzelyurt El Ele Hizmet Derneğinin desteğiyle, memleketi

Trabzon'a gitti.

Konuşma güçlüğü de çeken tekerlekli sandalyedeki Ayşe Karadağ ile kardeşi Mustafa Yıldız'ın Trabzon Havalimanı'ndaki buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Arsin ilçesinde oturan kardeşi Yeşim Akyüz'ün evine Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi"si ile getirilen Karadağ, burada 30 yıl önce görüştüğü annesiyle bir araya geldi.

Gözyaşı döktü

Diyaliz hastası 80 yaşındaki annesi Emine Yıldız'ın elini öpen Karadağ, gözyaşı döktü.

Yaklaşık 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Emine Yıldız, , 30 yıl önce KKTC'ye gelerek kızını ziyaret ettiğini söyledi.

Kızını yıllar sonra görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yıldız, "Allah razı olsun, getirdiniz onu." dedi.

Yıldız, uzun yıllardır yatağa bağımlı olduğunu belirterek, "Ben göremeyecektim onu daha." diye konuştu.

Ayşe Karadağ ise yaşadığı mutluluğu paylaşarak, annesini özlediğini, heyecanlı olduğunu ifade etti.

Mustafa Yıldız da ablasını 6 sene önce KKTC'de ziyaret ettiğini, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



