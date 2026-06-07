Tanıtım yapın

Ömer KADİROĞLU

Tatil amacıyla Kıbrıs’a gelen ve Girne Antik Liman’ı ziyaret eden Türk turistler, turizm konusunda önemli bir eksikliğe dikkat çekti.

Diyalog muhabirine konuşan turistler “Burası gerçekten çok güzel ve çok huzurlu bir yer. Ancak Türk insanı bu güzelliklerden habersiz” diyerek, ilgililerin Türkiye’deki tanıtımlara önem vermesini istedi.

Denizi, kumu, insanların samimiyeti ve güler yüzlü hizmetiyle Kuzey Kıbrıs’ın tatil için ideal bir yer olduğunu belirten turistler, etkili tanıtım yapılması halinde adanın turizmde patlama yaşayacağını, otellerde yer bulmanın zorlaşacağını söyledi.

Ne dediler?..

Okan Karabulut

“Kıbrıs’ta tatil yapıyorum. Kıbrıs’ın denizi, havası ve insanları çok güzel. Girne ve Mağusa’yı gezdik ve çok beğendik. Kıbrıs zaten her yeri ile harika. Kıbrıs’a hemen hemen her yıl gelip tatilimi ailecek yapıyorum. İmkanı olan herkesin bu güzel adaya gelerek tatilini yapmasını tavsiye ederim. Bunun için Türkiye’de etkili tanıtımların yapılmasını da önermek isterim.”

Hasan Kuzey

“Kıbrıs’ta turistim. 4 gün oldu buraya geldim ve tatil yapıyorum. Arkadaşımın dedesi Kıbrıs gazisi, biz de gelip görmek istedik. Kıbrıs’a herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Eğlenmeyi seviyorlarsa burada gayet güzel bir tatil yapabilirler. Ben mavi aşığı bir insanım denizi çok seviyorum ve Kıbrıs’ın denizini de çok beğendim.”

Serkan İncetekin

“Kıbrıs’ta tatil yapmak için geldik. Daha önce de çok geldim ve burayı çok seviyorum. Sessiz, sakin, huzur dolu, ,insanlar bizdeki gibi gergin değil daha sakin ve sıcakkanlıdır o nedenle huzur için ailecek hep tatilimizi Kıbrıs’ta yapıyoruz. 4-5 gün geldiğimiz de oluyor 15-20 gün kaldığımız da oluyor. Kıbrıs mutlaka görülmesi gereken bir yer. En iyi yurt dışı destinasyonu Kıbrıs’tır… Bunun tanıtım kampanyalarında vurgulanmasını ve herkesin burayı gelip ziyaret etmesini öneriyorum. ”

Emine Jarılhassan

“Kıbrıs’ta 12 gündür tatil yapıyorum. Kıbrıs’ta üniversite okuyacağım için önceden burayı ben bir görmek istedim. Kıbrıs çok güzel bir yer ve çok beğendim. Havası çok güzel temiz, insanları her zaman “bir ihtiyacımız var mı” diye soruyorlar ve çok iyi insanlardır. Buraya herkesin gelip burada tatil yapmasını öneriyorum.”

Zeynep Can Beyge

“Kıbrıs’ta iki günlük turistim ama daha önce çok geldim. Kıbrıs’ı çok seviyorum. Çok güzel bir yer, cennet gibi ve tam anlamıyla bir tatil merkezidir. Küçük bir ada ama her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Kıbrıs’ın en çok sevdiğim yanı rahat rahat gezebilmek ve kendimi iyi hissettiren bir sakinliğinin olmasıdır. Buraya daha önce gelmeyen kişilere tavsiyem gelmeleri ve bu tarihi adayı görmeleridir.”