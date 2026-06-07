Farklı kültürler sahnede buluştu

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği kapsamında KKTC’de bulunan konuk halk dansları ekipleri, Girne’de gerçekleştirilen etkinlikte sahne alarak kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şenliğe KKTC’nin yanı sıra Moldova, Kırgızistan, Kuzey Osetya, Filistin ve Türkiye’den gelen çocuk halk dansları ekipleri katıldı. Farklı ülkelerden gelen çocuklar, halk dansları gösterileriyle kültürel zenginliklerini Girne halkı ve ziyaretçilerle paylaştı.

Etkinlik, önceki akşam saat 19.00’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli kostümleriyle yürüyüşe katılan ekipler, Girne kent merkezinde ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar ve turistler korteji takip ederken, çocuk dansçıların sergilediği performanslar beğeni topladı.

Kortejin ardından ekipler, Girne Antik Liman girişinde kurulan sahnede gösterilerini sundu. Her ülke kendi kültürüne özgü halk danslarını sergilerken, izleyiciler farklı coğrafyalardan gelen geleneksel müzikler ve danslarla buluşma imkânı yakaladı.

Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da katıldı. Şenkul, sahnelenen gösterileri izleyerek organizasyona destek verdi. Gösteriler boyunca meydanı dolduran izleyiciler, çocuk dansçıların performanslarını alkışlarla destekledi.

Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği, farklı ülkelerden çocukları bir araya getirerek kültürel paylaşımın güçlendirilmesini hedeflerken, dostluk ve kardeşlik mesajlarının verilmesine de katkı sağladı. Girne’de gerçekleştirilen etkinlik, farklı kültürlerin aynı sahnede buluştuğu renkli görüntülere sahne oldu.

