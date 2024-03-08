6 yıldır kaçak

Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren Tanzanya vatandaşı Mutashubirwa Mwesiga Baregu, Ercan Havaalanında annesini karşılamaya gidince yakayı ele verdi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının Ercan Havalimanı Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sorduğu esnada tespit edildiğini söyledi. Polisi, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2018 tarihinde 90 gün vizeyle KKTC'ye giriş yaptığını ve yasal süresi bittikten sonra 2 bin 105 gün ülkede ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede kaçak yaşadığı sürede ne yaptığının araştırılacağını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.