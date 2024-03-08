Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren Tanzanya vatandaşı Mutashubirwa Mwesiga Baregu, Ercan Havaalanında annesini karşılamaya gidince yakayı ele verdi.
Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının Ercan Havalimanı Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sorduğu esnada tespit edildiğini söyledi. Polisi, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2018 tarihinde 90 gün vizeyle KKTC'ye giriş yaptığını ve yasal süresi bittikten sonra 2 bin 105 gün ülkede ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede kaçak yaşadığı sürede ne yaptığının araştırılacağını belirterek, bir gün süre istedi.
Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
6 yıldır kaçak
Ülkede ikamet izinsiz kalan Tanzanya vatandaşı Mutashubirwa Ercan’da yakalandı
Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren Tanzanya vatandaşı Mutashubirwa Mwesiga Baregu, Ercan Havaalanında annesini karşılamaya gidince yakayı ele verdi.
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Sakın ha nerede kaldığını, kimin buna ev kiraladığı veya evsahipliği yaptığını, nerede çalıştığını, kimin önerisi veya hangi yapılanma ile buraya kapak attığı gibi soruları sormayın! Yoksa namussuzlar çorap söküğü gibi ortaya çıkar. Yalan yola devam...