60 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, tasarrufunda 3 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirilen Mehmet Erkan, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 12 Temmuz 2024 tarihinde zanlının, Kalliland bölgesinde bulunan evinde uyuşturucu ziraatı yaptığına dair bilgi aldıklarını ve baskın yaptıklarını söyledi. Polis, evin balkonunda zirai maddeler tespit edildiğini ve zanlıdan izahat istendiğinde, 3 kök hintkeneviri bitkisi yetiştirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, evde yapılan aramada tuvalet kısmında 3 kök hintkeneviri bitkisi bulunduğunu anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 60 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 3 kefilin, 300’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

