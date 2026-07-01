62’inci yıl gururu

Polis Örgütü, 62'nci kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve ziyaretlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve beraberindeki heyet, Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu. Gün boyunca devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretlerde bulunan heyet, kutlamaları akşam saatlerinde Polis Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen resepsiyonla tamamladı.

Polis toplumda büyük bir güven kaynağı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabul ettiği polis heyetine hitaben yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatı'nın toplumda büyük bir güven kaynağı olduğunu belirterek, kamuoyu araştırmalarında en çok güven duyulan kurumlar arasında yer aldığını söyledi. Personel ve mevzuat alanındaki ihtiyaçların sürdüğünü ifade eden Erhürman, buna rağmen teşkilatın ülkede güvenlik ve huzurun sağlanması konusunda başarılı hizmet verdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Erhürman, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Disiplin, özveri ve devlet-millet sevgisi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'i kabul etti. Adalıer, teşkilatın kuruluşundan bu yana disiplin, özveri ve devlet-millet sevgisiyle görev yaptığını, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini ve bu süreçte 48 polis mensubunun şehit olduğunu ifade etti. Öztürkler ise Polis Teşkilatı'nın kamu düzeni ve toplum güvenliğinin sağlanmasında büyük özveriyle çalıştığını belirterek, halkın duyduğu güvenin polislerin disiplinli ve fedakâr çalışmaları sayesinde oluştuğunu söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda polis teşkilatını ilgilendiren yasal düzenlemelerin oy birliğiyle kabul edildiğini anımsatan Öztürkler, yeni yasama döneminde diğer düzenlemelerin de tamamlanmasını temenni etti.

Devletin en önemli ve vazgeçilmez kurumlarından biri

Başbakan Ünal Üstel de Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve heyetini kabul ederek, Polis Teşkilatı'nın devletin en önemli ve vazgeçilmez kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Üstel, uzun süredir beklenen yasal düzenlemelerin Meclis'ten geçirilerek polis mensuplarının özlük haklarının güçlendirildiğini, emeklilik, ek mesai, görev riski, terfi sistemi ve Polis Akademisi giriş şartları başta olmak üzere birçok alanda iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Polis Güçlendirme Vakfı'nın yapısının güçlendirileceğini ve teşkilatın teknolojik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini de belirten Üstel, hükümetin polis teşkilatına desteğinin devam edeceğini ifade etti. Adalıer ise kabul edilen yasal düzenlemeler nedeniyle hükümete teşekkür etti.

Resepsiyon düzenlendi

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle resepsiyon da düzenlendi. Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer alan resepsiyona; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ile diğer askeri, polis ve sivil yetkililer katıldı. Gecede, Polis Örgütü için hazırlanan 62'nci yıl tanıtım filminin gösterimi yapıldı, Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) müzik dinletisi sundu.

