Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 23 yaşındaki Abdo Ilıkkan isimli gencin kanında üç tür uyuşturucu tespit edildiği açıklandı.

İfadesinde bağımlı olduğunu söyleyen sanık hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanık, 3 tür uyuşturucu tasarrufu ve sirkat suçlarından bir yıl hapse mahkum edildi.

Genç ve sabıkasız olması, uyuşturucu miktarlarının az oluşu ceza belirlenirken etkili oldu.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, uyuşturucu suçlarının toplumu tehdit ettiğine değinerek, olguları aktardı.

Başkan, sanığın 1 Mayıs 2024 tarihinde tespit edilemeyen miktarda amphetamine türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal edip, tasarruf etmek, tespit edilemeyen miktarda methamfetamine ve hintkeneviri türü uyuşturucu tasarruf etmek ve sirkat suçlarından yargılandığını belirtti.

Başkan, sanığın 1 Mayıs 2024 tarihinde Çağlayan bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği tespit edilerek, tutuklandığını, daha önce de yasa dışı bir şekilde güneye gidip geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bağımlı olduğunu itiraf etti

Başkan, sanığın üzerinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet cam pipet tespit edildiğini, ifadesinde “ben methamfetamine kullanıyorum. Bugün güneyde kız arkadaşımla kullandım. Pipetler oradan kaldı. Buraya gelirken cebimdeydi. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Her çeşit uyuşturucuyu içerim. Kanımı alıp bakabilirsiniz” dediğini aktardı.

Kan tahlili yapıldı, 3 tür uyuşturucu bulundu

Başkan, sanığa yapılan kan tahlilinde methamfetamine, amphetamin ve hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı.

Sanığın aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini kaydeden başkan, tüm olgu ve emareler ışığında Ilıkkan’ı aleyhine getirilen tüm davalardan mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanığa ceza takdir ederken suçun ciddiyeti, vahameti, neticeleri, kişisel durumunu ve cezaya etki edebilecek tüm faktörlerin birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Toplum sağlığı tehlikede

Başkan, özellikle toplum sağlığını olumsuz etkileyen ve sürekli artarak devam eden dolayısıyla yaygınlaşan uyuşturucu suçlarında kamu yararını ön planda tutarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan, uyuşturucunun nevi, miktarı ve ne maksatla tasarruf ettiğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf ettiği uyuşturucu miktarlarının çok cüzi miktarlar olup, şahsi kullanım amaçları için tasarruf edildiğinin görüldüğünü belirtti.

Başkan, bununla birlikte sanığın birden fazla uyuşturucu tasarruf etmiş olmasını, bunlar içerisinde oldukça ağır türler bulunmasını sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, sanığın ayrıca 120 bin TL tutarında soğuk hava komprösürünü sirkat etmesiyle ilgili davanın da dikkate alındığını belirtti.

Meblağın yüksek olduğunu, sanığın müştekiyi tazmin etmediğini kaydeden başkan, bu hususun ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Başkan, sanığın genç ve sabıkasız olmasını da değerlendirdikten sonra bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.