Yargısız deport 

Lefkoşa'da bir apartmanın önünde uyur vaziyette tespit edilen Kongo uyruklu 25 yaşındaki Ornella Bitembu Mwetaminwa hakkında ihraç emri çıkarıldı.

Zanlı mahkemeye çıkarılmamadan deport edilmek üzere Yıldız Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Zanlı hakkında herhangi bir dava süreci olmayacak, bileti kesilecek ve ülkesine gönderilecek.

KKTC yasalarına göre, derbederlik suçundan tutuklanan kişiler hakkında direkt ihraç emri verilebiliyor.

Ne olmuştu

Zanlı ihbar üzerine Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesinde bulunan Başpınar Apartmanı'nın önünde kaldırım üzerinde yatmakta olduğu esnada tespit edilmişti.

Zanlı ifadesinde, kalacak yeri, pasaportu, geçim kaynağı olmadığını söyleyip, ülkesine gönderilmeyi talep etmişti.

Zanlı mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu süre içerisinde soruşturmasını tamamlayan polis, zanlıyı ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar öğrenci yurduna yerleştirdi.

