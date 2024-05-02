68 araç trafikten men edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kontrol edilen 2 bin 60 sürücüden 766’sına ceza yazıldı.

Üç ilçede 68 aracın da trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Gazimağusa’da trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 361 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 50 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 205 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 304 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 50 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 665 araç denetlendi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 655 araç sürücüsü kontrol edildi.

46’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 101 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edildi.