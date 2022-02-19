7 gün karantinada

Lefkoşa'da meydana gelen kazada paket servis elemanı Ali Diyapoğlu’nun (24) ağır yaralanarak ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Samet Öztep hakkındaki soruşturma sürüyor.

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan zanlı karantinaya alınırken, dün gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.40 sıralarında Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki SP 180 plakalı araç ile seyreden zanlının, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının Fuar Alanı’na döndüğü sırada karşı istikamette dikkatsizce seyreden Ali Diyapoğlu yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun kafatası kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, Diyapoğlu’nun bir gün sonra hayatını kaybettiğini anımsattı.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu dile getiren polis, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.