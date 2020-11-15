7 mülteci vatandaşlar tarafından fark edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, dün akşam 19.30 sıralarında, Larnaka yolu olarak da bilinen 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Akyar Sınır Kapısı’nın 300 metre kadar yakınlarında, 7 Suriye uyruklu mülteci yakalandı. Bölgedeki vatandaşların şüphelenerek ihbarda bulunması sonucu bölgeye giden Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, mültecileri gözaltına aldı.

PCR testleri yapıldı

Polis tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülen mültecilere PCR testi yapıldı. Test sonuçları henüz belirlenemeyen mültecilerin bugün mahkeme huzuruna getirilmeyeceği ve aleyhlerinde yapılacak tutukluluk müracaatının gıyaplarında görüşüleceği bildirildi.