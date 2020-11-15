THY ile güvenli yolculuk

Alınan sıkı önlemler sayesinde pandemiye karşı en başarılı mücadele veren ülkelerin başında gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde hareketli günler yaşıyor. Otellere getirilen hafta sonu karantinasız misafir ağırlama imkânı, pandemiden bunalan tatilciler için yeni fırsatlar yarattı. Ancak, pandemi tedbiri kapsamında uçuş sayılarının sınırlı olması bu kez bilet bulmada büyük sıkıntı doğurdu. Bunun üzerine harekete geçen Merit Otelleri, gelen talebi karşılamak adına Türkiye üzerinden charter seferleri başlattı.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırım grubu olarak pek çok alanda öncülük eden Merit Otelleri, İstanbul ve Adana’dan başlattığı charter seferleri ile kendi misafirlerini güvenli bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a getirmeye başladı. Cuma günü başlayan ve büyük ilgi gören uçuşların tarifeli seferler normale dönene kadar devam edeceğini belirten Merit International Havayolu Operasyon Direktörü Sancar Gündoğdu, “THY ile yaptığımız iş birliği neticesinde Cuma günleri İstanbul Havalimanı’ndan saat 18.00’de uçağımız havalanacak. Adana’da ise özel havayolu şirketi Tailwind ile uçuyoruz. Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçağımızın kalkış saati 15.30. Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gelen ve Merit Park, Merit Royal, Merit Crystal Cove ve Merit Lefkoşa otellerimizde hafta sonu konaklayan misafirlerimiz Pazar akşamı geldikleri şehirlere geri uçacaklar. Hafta sonu İstanbul’dan 153, Adana’dan ise 110 misafirimizi Kuzey Kıbrıs’ta ağırlayacağız” dedi.

Yaz mevsiminin bitmediği Kuzey Kıbrıs’ta pandemiden uzak “karantinasız bir hafta sonu” tatili sunduklarını belirten Net Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk da şunları kaydetti:

“Güvenli bir yolculuğun ardından güvenli bir ortamda Akdeniz güneşi altında hafta sonu geçirmek herkese iyi geliyor. Otellerimizde her türlü pandemi tedbiri üst seviyede uygulanıyor. İlerleyen günlerde talebe göre uçak kalkış noktalarımızı artırabiliriz.”