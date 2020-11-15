Adnan’ı araçtan itfaiye çıkardı

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’nın Yenikent bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazası görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Elde edilen bilgilere göre; Yenikent’te faaliyet gösteren Kiler Market’in park yerine dün saat 18.30 sıralarında yönetimindeki PF 144 plakalı araç ile giriş yapan Adnan Yaseen (E-31), aracın fren pedalı yerine gaz pedalına basması sonucu dere yatağına uçtu.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın olay yerine çağırılan Lefkoşa İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlginç kazada herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

