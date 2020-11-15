Yoğun bakımda

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde paket servisi yapan motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya Turan Kaynar ağır yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre; Kemal Şemiler Caddesi üzerinde dün saat 17.40 sıralarında RF 153 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hüseyin Eker (E-41), Köseoğlu Market önlerine geldiği sırada yolu yaya olarak geçmek isteyen Turan Kaynar (K-79)’a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Kaynar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının yapılan tetkiklerin ardından hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

