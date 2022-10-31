7 parçaya böldüler 3’ünü götürdüler

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir işletmeden kablo çalan Hasan Topaloğluları ve Ahmet Özsakallı tespit edilerek yakalandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların Telka Kablo isimli işletmenin etrafını çevreleyen tel örgüleri demir testeresi ile kesip avlu içerisine girdikleri, 195 metre uzunluğundaki kabloyu 7 parçaya bölüp 3 parçayı çaldıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, hırsızlık olayının 29 Ekim 2022 tarihinde saat 21.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, Hasan Topaloğluları ve Ahmet Özsakallı’nın Haspolat’ta faaliyet gösteren Telka Kablo isimli işletmenin etrafını çevreleyen tel örgüleri demir testeresi ile kesip avlu içerisine girerek mülke tecavüz ettiklerini aktardı.

Polis, akabinde zanlıların toplam uzunluğu 195 metre olan rulo halinde bulunan orta gerilim kablosunu 7 parçaya bölüp 3 parçayı kullanımlarında bulunan araca koydukları esnada fark edilmeleri üzerine olay yerinden kaçtıklarını söyledi.

Polis zanlıların kaçarken Haspolat bölgesinde bir parça kabloyu düşürdüklerini ve kendilerini takip eden polis ekibi tarafından Alayköy bölgesinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu işyerinin kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.