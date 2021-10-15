70 günde yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasa sorumlusu olarak çalışan Turgut Katırcı’yı 140 bin dolar çaldığı gerekçesiyle suç ortaklarıyla birlikte darp ettiği, parasına, araçlarına el koyduğu ve zorla 14 adet borç senedi imzalattırdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Sedat Aktaş dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gerçekleştirilen 5 saatlik teminat duruşmasının ardından akşam saatlerinde kararını açıklayan mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Olgular yeniden aktarıldı

Teminat kararı öncesi soruşturmayı yapan polis mahkemeye olayla ilgili olguları yeniden aktardı.

Polis, 7 Ekim 2021 tarihinde Les Ambassadeurs Casino’da yaşanan olayda Halil Falyalı’nın, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın yüzüne ve karnına yumruk vurarak, “Keserim seni, benim paramı vereceksin” diyerek, tehdit ettiğini söyledi.

Polis, daha sonra Sedat Aktaş’ın H.A. isimli şahsın talimatıyla iki kişiyle birlikte Turgut Katırcı’yı yanına alıp kendisine ait araçla, aracının park edildiği yere gittiğini söyledi. Polis, Aktaş’ın ve yanındaki iki aranan şahsın Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını, daha sonra Hüseyin Şişman isimli tasdik memuruna gittiklerini ifade etti. Polis, Aktaş’ın noterde Katırcı’ya vekâletname imzalattığını açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, Aktaş’ın daha sonra Katırcı’yı casinoya geri götürdüğünü, cep telefonunu alarak, bankacılık işlemiyle hesabından 16 bin 400 lirayı birçok hesaba aktardığını belirtti.

Polis, zanlının ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı.

Zanlının yanındaki iki kişiyle birlikte Katırcı’nın eşinin Mazda marka aracı da aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, beraberindeki kişilerle Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin lira nakit parayı aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade aldıklarını, zanlıdan alınan iki araçtan birinin Girne’de bulunduğunu söyledi.

Arananlar bulunamadı

Ayrıca Turgut Katırcı’nın ifadesinde söylediği senetlerin varlığını teyit edici mesaj tespit ettiklerini de açıkladı.



Polis memuru; Halil Falyalı, Türkistan Gülce ve Serkan Beyar ile ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsın arandığını belirtti. Polis, borç senetlerini Beyar’ın otelde hazırladığına dair tespit yaptıklarını, Turgut Katırcı’nın banka hesaplarından birçok hesaba para aktarıldığını, bununla ilgili soruşturma da yapıldığını ifade etti.Polis, zorla alındığı iddia edilen aracın, imzalatılan 14 senedin, el konulan 12 bin lira nakit paranın arandığını belirtti.Polis, zanlının tutuklu bulunduğu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelendiğini söyledi. Polis,zanlı Aktaş’ın Katırcı’nın araçlarının alınması, parasına el konulması ve senetlerin imzalanması sürecini kapsayan zaman diliminde onunla birlikte görüldüğünü ifade etti.Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara, emarelere etki edebileceğini, ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

İki kefil tanık olarak dinlendi

Zanlının avukatı Mustafa Asena tutuklu yargı talebine itiraz etti. Asena, müvekkili aleyhine mahkemeye tutuklu yargılanması için yeterli unsur sunulmadığını söyledi. Asena, ayrıca zanlıya komplo kurulduğuna dair avukat şahadeti olduğunu iddia etti. Asena, “Sırf polisin ithamıyla insanlar tutuklu yargılanamaz. Ayrıca mahkeme eğer zanlıyı teminata bağlayacaksa iki kişi kefil olmaya hazır” dedi. Asena, Aktaş’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mustafa Asena, Sedat Aktaş’a kefil olabilecek iki kişiyi mahkemeye dinletti. Mahkemede zanlı için kefil olacaklarını söyleyen M.T. ile F.A. mal varlıklarına dair beyanlarda bulundu. Her iki tanık zanlıya kefil olabileceklerini söyledi. Kefil tanıklar, zanlının yargılamadan kaçmayacağına da emin olduklarını dile getirdi.

Toplumun huzuru bozuldu

Savunmanın ardından iddia makamı da gerekçelerini sundu. Savcı Ali Hidayet, meseleyle ilgili aranan şahısların 7 gündür bulunmadığını belirtti. Hidayet, şikâyetçiye zorla senet imzalatılması, parasının ve araçlarının alınması esnasında zanlının onunla birlikte olduğunu söyledi. Hidayet, zanlının serbest kalması halinde gerek aranan emareler, gerek şahıslara etki edeceğini ifade etti. Savcı, “Bu tür suçlar küçük toplumumuzda huzuru ve güvenliği bozan suçlardır. Mahkeme kamu yararını gözeterek bir karar vermesini talep ederim. Bizim talebimiz 3 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesidir” dedi.

Soyguna ömür boyu hapis

Savunma ve iddia makamının taleplerini değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, mahkemeye dinletilen kefiller, sunulan olguları titizlikle incelediğini ifade etti.

Aksun, zanlının itham edildiği soygun suçunun ceza yasasında ömür boyu hapis öngördüğünü dile getirdi. Aksun, zanlı hakkındaki şikayetin halen devam etmekte olduğunu belirtti. Yargıç Aksun, kamera görüntülerinde Aktaş’ın şikâyetçiyle görüldüğünü araçlarının alınması, parasına el konulması ve senetlerin imzalanması sürecini kapsayan zaman diliminde onunla birlikte olduğuna dair görüntüler tespit edildiğini söyledi. Aksun, bu işlemler yapıldıktan sonra polisin arandığını, bunun dahi tek başına ithamı destekler nitelikte olduğunu vurguladı.

Yargıç Aksun, Aktaş’a kefil olmak isteyen kefillerden birinin meseleyle ilgili aranan Halil Falyalı’nın kayınpederi diğerinin ise iş ortağı olduğunu belirterek, bu huşunun kefillerin müstakil olmadığına kanaat getirmesine yol açtığını dile getirdi.

Yargıdan kaçabilir

Aksun, zanlının serbest kalması halinde kaçabileceğine ve soruşturmaya etki edebileceğine kanaat getirdiğini ifade ederek, 70 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.