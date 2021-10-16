Doğru tespit

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, ekonomik krizin pandemi ve dövizde yaşanan yükseliş nedeniyle daha da derinleşeceğini söyleyerek, ülkenin ihtiyacının birlik ve beraberlik içinde bu kaostan çıkmak olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Manavoğlu katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, “Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için büyüme ve kalkınma dikkatli planlanmalı, birlikte hareket edilmelidir” diye konuştu.



Siyasi ortamın da hızla toparlanması ve halkın iradesine kısa zamanda başvurulması gerektiğinin altını çizen Manavoğlu, “Önceliğimiz memleketin menfaatidir” dedi.HP’nin kurulmadan önce böyle bir hükümetin sürdürülebilir olmayacağı konusundan uyarıda bulunduğunu hatırlatan Manavoğlu, bugün gelinen durumun sorumlusunun, her şeye rağmen bu hükümetin kurulmasına onay veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu savundu.Manavoğlu, “Halkın Partisi olarak, kurulacak seçim hükümetinin Meclis’te grubu olan üç siyasi partinin katılımıyla geniş tabanlı bir teknokrat hükümet olması önerisini yapmıştık. ‘Hep birlikte gerekli yasaları geçirerek, memleketin menfaatine olan konularda şeffaf bir şekilde konsensusa vararak süreci yönetelim’ dedik. Ancak UBP ve CTP bunu yapmak istemedi. Kimse kendi menfaatini göz ardı etmeye yanaşmadı” diye konuştu.