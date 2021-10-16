Katkıları için teşekkür etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolaysıyla ülkede tarım sektöründe çalışan bazı kadın emekçilerle bir araya geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, kadın çiftçilere başta tarım sektörü olmak üzere, ülke ekonomisine yapmış oldukları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

Bakan Çavuşoğlu, üretici bir aileden geldiğini ve kadınların üretimde ne kadar büyük öneminin olduğunu bildiğini söyleyerek, kadın çiftçilerin eli değmeden üretimin tamamlanamayacağını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgının, üretimi stratejik bir noktaya taşıdığına işaret eden Çavuşoğlu, dünyada tarım ekilen toprakların azalmasının, nüfusun, salgınların artmasının gıda güvenliği ve üretimini önemli hale getirdiğini kaydetti.

Yıllarını tarıma vermiş, büyük mücadelelere ayakta kalanlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Bakanlık olarak kadın üreticilere ve girişimcilere ellerinden gelen pozitif ayrımı yapmak istediklerini aktardı.



“Üretimin olmazsa olmazı sizlersiniz” diyen Bakan Çavuşoğlu, kadın çiftçilerin taleplerinin mutlaka gelecek yılki planlamada daha çok yer alacağını ifade ederek, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

“Daha iyi üretim, daha iyi beslenme”

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam için adımlar atmaya devam edeceklerinin sözünü vererek, Dünya Gıda Günü’nü kutladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Her yıl BM’nin belirlediği temalar ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, günümüzde yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen besin yetersizliğine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Çavuşoğlu, Daire tarafından yapılan gıda analizlerinin sonuçlarının kamuoyuyla da paylaşıldığını dile getirerek, güvenli gıda için ilk basamak olan tarladaki üründen doğru şekilde, kaliteli verim alınması amacıyla dönem dönem üreticilere eğitimler verildiğini, bilgilendirme yapıldığını söyledi.