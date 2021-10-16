Çok yanlı girişim

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türk tarafının Maraş bölgesindeki hareketini durdurmak için BM Güvenlik Konseyi’nin ardından AB’yi harekete geçireceklerini söyledi.

Konunun, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından kısa süre önce yayımlanan açıklamayla da çelişen bir faaliyetten ibaret olduğunu öne süren Hristodulidis, önümüzdeki Pazartesi günü Lüksemburg’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ndeki tartışmalarda da konunun ele alınacağını söyledi.

“Türkiye’nin gerek kapalı bölge Maraş, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti denizlerindeki faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun başka bir çözüm şeklini ileriye götürmeyi hedeflediği” iddiasında bulunan Hristodulidis, “Bunu ne kendilerinin, ne de uluslararası toplumun kabul edip, tartışacağını” dile getirdi.

BM Genel Sekreterinin liderlerle görüşmesinin ardından bir atama olmasının beklendiğini ve bunun Türk tarafının tutumu yüzünden mümkün olmadığını ileri süren Rum bakan, her şeye rağmen, bu konudaki çabanın sona ermediğini savundu.



Müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak bazı BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin harekete geçtiklerini ifade eden Hristodulidis, “Gerçek bir irade olması durumunda, işgal bölgelerinde dün yaşanan gelişmelerin, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini hiçbir şekilde etkilemediğini” savundu.Hristodulidis “Gerekli olan şeyin, müzakerelerin üzerinde hem fikir olunan çerçevede yeniden başlamasına ilişkin siyasi irade olduğunu” sözlerine ekledi.

İsmail Arter’in açıklaması

Gazeteye göre, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, çalışmaların koordinasyonunu içişleri bakanlığının sağladığını, belediyenin ise temizlik ve altyapılarla ilgili çalışmaları yaptığını söyledi.

Bu geçiş noktasını daha önceden açmak istediklerini ancak bunun geçtiğimiz gün gerçekleştiğini dile getiren Arter, bu bölgenin bir şekilde canlanmasının, başka bölgeler için de bir başlangıç olacağını sözlerine ekledi.