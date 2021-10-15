Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’da yaşandığı iddia edilen olayda Müslüm Zorba’nın eve dönmeyen eşi N.Z.’yi (K-30) önce tehdit ettiği, ardından kafasıyla genç kadının yüzüne vurarak, kaşının yarılmasına neden olduğu öne sürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının darp suçunun yanı sıra eşini “Sen buradan çıkacaksın,, leşini çöpe atarım” sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlının, 13 Ekim 2021 tarihinde, eşinin kalmakta olduğu ikametgaha giderek, eve dönmediği gerekçesi ile “Sen buradan çıkacaksın, seni gömerim, leşini çöpe atarım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının, kafası ile genç kadının yüzüne vurarak, kaşında yarık oluşmasına neden olduğunu da belirtti.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, ciddi darp suçlamasını kabul ettiğini ancak şiddet tehdidi davasını reddettiğini ifade etti. Polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlı Müslüm Zorba’nın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.