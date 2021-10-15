İhbar ele verdi

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda evinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğu öne sürülen Hasan Hüseyin Haksever tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evinde 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunduğu açıklandı.



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cüneyt Arkın mahkemede verdiği şahadetinde, 13 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Narkotik tarafından alınan bilgide Mormenekşe’de ikamet eden zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini açıkladı.Alınan ihbar ışığında zanlının ikametgahında arama yapıldığını belirten Arkın, ikametgahta bulunan masa üzerinde kağıt içinde muhafaza edilen yaklaşık 7 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile kül tablasında da içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigaranın bulunup emare olarak alındığını açıkladı.Zanlının poliste verdiği ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Ekim tarihinde isim bazında bildiği bir şahsın aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğinin tespit edildiğini belirten Arkın, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığına dikkat çekerek zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.