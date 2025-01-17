77 ölü, 250 yaralı

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 250 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasında uzlaşı sağlandığının duyurulmasını da kapsayan son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı. Ordu ve Şabak işbirliğinde Gazze'de yaklaşık 50 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, hedefler arasında askeri yapılar, silah depoları, rampalar, silah üretim tesisleri ve gözlem noktalarının yer aldığı iddia edildi. Açıklamada, "sivillere zarar verme ihtimalini azaltmak için" hassas silahların kullanıldığı öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 250 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Hayatını kaybedenlerin 66'sının Gazze kentinden, 7'sinin Han Yunus'tan, 4'ünün Gazze Şeridi'nin orta kesiminden olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

