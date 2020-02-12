8 bini ödedi kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Nergisli kavşağı yakınlarında yolcu minibüsüne düzenlenen baskında 25 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 5 Şubat 2020 tarihinde, aldıkları bir bilgide, Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru gitmekte olan bir yolcu minibüsünde bulunan zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Minibüsün Nergisli kavşağı yakınlarında durdurulduğunu ve zanlının araçtan indirilerek üzerinin arandığını aktaran Derman, cebinde bir poşet içerisinde, 25 ayrı foil kâğıdına gizlenmiş halde toplamda 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Derman, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 8 bin nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.