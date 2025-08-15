85’te çıkar

Suna ERDEN

Otizmli olan çocuğuna 3 yaşından 10 yaşına kadar tecavüz ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iş insanı F.G. (55)hakkındaki dava 3 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, otizmli oğluna 7 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan iş insanı F.G.’yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurun otizmli olması, suçun babası tarafından işlenmesi ve 7 yıl boyunca devam etmesi, kararın gerekçesinde ağırlaştırıcı unsurlar olarak değerlendirildi. Kararda, otizmli bireylerin savunmasızlıklarının istismar edilmesinin “ilkel bir yaklaşım” olduğu belirtilerek, “Bir baba evladının en güvenli limanı olması gerekirken, hayatını karartan kişiye dönüşmüştür” ifadelerine yer verildi.

Kararda çocuğun hem fizyolojik hem psikolojik zarara uğradığı belirtildi.

Koruması gerekirken en büyük zararı verdi

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı; sanığın 2014-2021 yılları arasında oğluna tecavüz ettiğine ve suçun “makul şüphenin ötesinde” kanıtlandığına bulgu yaptı.

Başkan, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” suçunun ömür boyu hapis cezası öngören, son derece vahim bir suç olduğunu vurguladı.

Başkan, “Suçun mağdurunun otizmli masum bir çocuğa ve babası tarafından işlenmiş oluşu suçun vahametini artırmakta” dedi. Özellikle çocuklara karşı işlenen suçlarda tüm dünyada mahkemelerin ağır cezalar verdiğine değinen Başkan, “Bir çocuğun babasının onun sığınacağı en güvenli liman olması gerekirken, kabusu haline gelmiştir” dedi.

Başkan, çocuğun en büyük darbeyi onu koruması gereken babasından alarak, büyük bir acı yaşadığını, yaşadığı travmanın kalıcı psikolojik ve fizyolojik hasara neden olduğunu belirtti. Başkan, “Baba sevgisi otizmli çocuğun içindeki karanlığı aydınlatacağına, sanık onun tek ışık kaynağını da söndürmüştür. Bir baba evladının tek damla gözyaşında boğulurken bu sanık o gözlerden seller akmasına sebep olmuştur. Bu vahim durum karşısında mahkememizin sanığa uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza takdir etmekten başka bir seçeneği kalmamıştır” dedi. Başkan, sanığın çocuğun otizmli olmasından dolayı yaşadığı mağduriyeti anlatamayacak durumda olmasından yararlandığını ifade etti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan hususlara değinen Başkan, oybirliği ile 30 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Dava 2022 yılında başlamış, duruşmalar mağdurun yaşı ve durumu nedeniyle kapalı oturumda yapılmıştı. Çocuğun tanıklığı sırasında sanık ile arasına paravan konulmuştu.